Росія проводить новi навчання в окупованому Криму

Фото: навчання у Криму (function.mil.ru)

У ході навчань відпрацьовуються "дії з управління силами флоту під час приведення їх у вищі ступені готовності"

Міністерство оборони Росії інформує про проведення в окупованому Криму командно-штабних навчань підрозділів Чорноморського флоту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Вказано, що навчання розпочалися у понеділок, 19 серпня.

"Сьогодні відповідно до раніше затвердженого плану на Чорноморському флоті (ЧФ) розпочалося спільне командно-штабне тренування", - вказано у повідомленні Міноборони РФ.

Відповідно до нього, у ході навчань відпрацьовуються "дії з управління силами флоту під час приведення їх у вищі ступені готовності, організація взаємодії з'єднань і військових частин у складі міжвидового угруповання військ, дислокованого на Кримському півострові".

Повідомляється, що до командно-штабного навчання залучено органи військового управління флоту, військово-морські бази в Новоросійську та окупованому Криму, основні корабельні та берегові з'єднання, а також частини морської авіації ЧФ.

Нагадаємо, у липні російські війська проводили чергові навчання в анексованому Криму. У навчанні брали участь понад 2400 військовослужбовців Повітряно-десантних військ, задіяно 40 літаків Військово-транспортної авіації.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку серпня російські військові проводили підводну експедицію в окупованому Криму у Керчі.