Скоро метро пустять: по скляному мосту в Києві їздять вантажівки (відео)

На новому пішохідному мосту зі скляними майданчиками для огляду помітили вантажівку, яка мила дорожне покриття мосту. У мережі з'явилося відео, що викликало дуже багато питань. Ролик опублікував ресурс dtp.kiev.ua у Facebook.

Нагадаємо, що поїздка мажора Микити позашляховиком Mercedes GL 500 нещодавно "підірвала" не тільки мережу, але і неабияк зацікавила правоохоронні органи. Тепер хлопцеві загрожує покарання за порушення громадського порядку.

І хоча очевидно, що поливальна машина потрібна для того, щоб помити міст від бруду, користувачі мережі обурені, чому для цих цілей не використали більш легку комунальну техніку. Коментатори жартують, що скоро по мосту "пустять метро і фури".

По новому пішохідному мосту в Києві їздять вантажівки (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Відзначимо, що в мережі почали поширювати забавні меми щодо "планів на стратегічний розвиток пішохідного моста", який відкрили до Дня Києва.

По новому пішохідному мосту в Києві їздять вантажівки (мем: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях користувачі мережі обурені недбалістю комунальників, які допустили появу на скляному мосту великовагової техніки.

Охолоджують асфальт, щоб фури надалі колію не продавили.

Хто знає, коли маршрутки пустять?

Скоро по мосту будуть об'їжджати пробки.

По новому пішохідному мосту в Києві їздять вантажівки (скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Я так і знав, що так буде - мажори пересіли на комунальний транспорт для маскування, тепер на законних підставах будуть там кататися з дівками...

Даєш міст через метро!

Скоро почнуть приземлятися літаки.

По новому пішохідному мосту в Києві їздять вантажівки (скрін: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше ми писали, що після "героїчної" поїздки по пішохідному мосту мажора на Mercedes, який вирішив покатати дівчат, на новому мосту помітили мотоцикліста.

До речі, на другий день після відкриття, оглядова площадка мосту біля Арки дружби народів була частково зруйнована.

Також ми писали, що в Ужгороді мажорка на Porsche влаштувала страшну ДТП, в результаті якої чоловік отримав серйозні травми.