Скоро - Маковія 2022: як підготуватися до свята і що не можна робити

Маковія, або Перший Спас ми відсвяткуємо вже 14 серпня. Православна назва свята - Походження чесних древ животворящого Хреста Господнього. Від цього дня починається Успенський піст, а саме свято має багаті українські традиції.
Що можна і не можна робити, а також рецепт смачних пряників - читайте в матеріалі Styler нижче.
Інші назви - Спас на воді, Маковея, Макотрус. Цікаво, що друга назва свята - Маковій, пов'язана з братами Маккавеями, які прийняли мученицьку смерть за віру. Їхня пам'ять вшановується саме 14 серпня.
Вважається, що в це свято мед - найбільш цілющий. Віряни несуть соти і свіжозібраний мед до церкви на освячення. І тільки опісля ритуалу його можна куштувати.
Цікаво, що на першу ложку освяченого в церкві меду потрібно згадати заповітне бажання й воно обов'язково збудеться.
За звичаєм на Маковія печуть особливі медові пряники, в які можна додавати мак. Заведено пригощати один одного такими смаколиками.
На свято Спаса варто допомагати слабким та знедоленим. Вважається, що таке добро вам повернеться.
Раніше ми писали, коли і як правильно святкувати всі три Спаси, окрім Медового - Яблучний і Горіховий.
Також повідомлялося, які православні свята відзначатимуться в серпні 2022 року.