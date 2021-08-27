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Скоро МАФи там будуть: на Говерлі влаштували "базар" і продають воду по 100 грн (фото)

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П'ятниця 27 серпня 2021 11:31
Скоро МАФи там будуть: на Говерлі влаштували "базар" і продають воду по 100 грн (фото) На Говерлі влаштували базар (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Карпатах заповзятливі торговці даром часу не втрачають. Так, на горі Говерла влаштували справжній базар. Там продають прохолодні напої для туристів.

Про це розповіли на сторінці "Хочу в гори" в Facebook.

У коментарях українці розповіли, що півлітра мінеральної води на горі продають за ціною 100 гривень.

Скоро МАФи там будуть: на Говерлі влаштували &quot;базар&quot; і продають воду по 100 грн (фото)На Говерлі влаштували базар (фото: facebook.com/groups)

У коментарях до посту виникла буря обурення. Одні впевнені, що торгівлі тут не місце, інші ж повідомляють, що, наприклад, в Непалі - це нормальна практика.

  • Шановні любителі гір. Перш ніж писати свої гнівні коментарі, поцікавтеся як справи на інших вершинах і інших країнах. Наприклад, у Непалі. Коли країна і самі жителі зацікавлені у розвитку туристичного бізнесу то крім торгівлі і сміття прибирається і інші супутні послуги надаються. До всього повинен бути розумний підхід.
  • Не розумію зчиненого крику. Всі знали що там продають хлопці. Наскільки мені відомо ще й прибирають там. Є попит - є пропозиція. А в більшості коментаторів пропозиція заборонити, посадити, вигнати. Це як у Шарікова - пропоную все взяти й поділити. Це можливо потрібно якось регулювати. Але нам би з джиперами розібратись спершу.
  • Не підемо більше на Говерлу.
  • Бізнес і на Говерлі бізнес.
  • Гнати звідти тих підприємців треба, щоб духу їх більше там не було та іншим не повадно було таке робити!

Як ми раніше писали, чому туристи вибирають Іноземні курорти замість українських.

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