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Скоро в Киеве появятся "живые" стены. Смотрите, как они будут выглядеть (фото)

Как будут выглядеть "живые" стены (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Киеве планируют обустроить "живые" стены из зелени. Проект полностью финансирует шведская компания, обладающая большим опытом в этой деятельности. Таким образом иностранцы хотят поддержать Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию начальника Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного в Facebook.

Что известно о проекте

"Мы уже думаем над реализацией "зеленых" проектов в будущем 2024 году. Недавно к нам обратилась одна шведская компания, лидер скандинавского рынка по созданию "живых" стен, с предложением помочь Киеву создать такую стену", - пишет Возный.

Он также поделился фотографиями проектов, которые уже реализовала шведская компания.

"Руководитель компании очень переживает за Украину и хочет таким образом поддержать наш с вами дух несокрушимости. Важно, что все расходы по обустройству "зеленой" стены меценат возьмет на себя, поэтому ни одной копейки из бюджета Киева на реализацию проекта не будет потрачено", - добавляет чиновник.

Вот так выглядят "живые" стенки в Швеции (фото: facebook.com/oleksandr.voznyy)

Возный также отметил, что сейчас в КГГА ищут идеальное место для такой стены, поэтому они нуждаются в советах, на каком доме ее целесообразно обустроить.

"Очень желательно, чтобы это была локация в центральных районах, а доступ к стене был открыт для всех желающих. Также важно, чтобы здание не было памятником архитектуры. Ну и прочность - стена должна выдерживать большую нагрузку - 100 кг на м2", - отмечает Возный.

Свои предложения можно оставить в комментариях под постом на странице Возного в Facebook.

Ранее мы писали о том, какие три больших изменения ждут Киев уже в ближайшее время.

Читайте также, что в Киеве утвердили программу "Зеленый город".

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Киев