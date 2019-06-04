Швидка збила школярку на переході у Вінниці: шокуючі подробиці

3 червня ввечері у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

14-річна дівчинка переїжджала дорогу на велосипеді та потрапила під колеса карети швидкої допомоги. У момент зіткнення машина рухалася з ввімкненими проблисковими маячками та сиреною.

Наголошується, що на даний момент поліція відкрила кримінальну справу проти водія швидкої, проте звернула увагу і на той факт, що дитина також порушила правила.

Нагадаємо, що українці масово нехтують ременями безпеки. Це сприяє збільшенню аварій на дорогах. Практично 80% водіїв в Україні ніколи не пристібаються, і, найчастіше, саме лінь є головною причиною.

Нагадаємо, у трагічній дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 30 травня під Тернополем, загинули четверо співробітників "Укренерго".

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