Швидка допомога в Україні почне приїжджати швидше: у МОЗ знайшли спосіб

У Міністерстві охорони здоров'я України придумали новий спосіб, як змусити швидку допомогу приїжджати до пацієнтів швидше. Для цього у відомстві розробляють впровадження спеціальних коефіцієнтів, які будуть стимулювати співробітників "швидкої" працювати оперативніше.

Як розповіла заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як на брифінгу 25 серпня, Кабмін виділив на екстрену медичну допомогу понад мільярд гривень. Це дасть можливість збільшити виплати для працівників екстреної медичної допомоги, в тому числі й організувати додаткову стимуляцію для швидкого приїзду машин за викликом.

"Міністерство охорони здоров'я розробляє проєкт підвищення і стимуляції лікарів на первинному рівні за певними критеріями та індикаторами оцінки якості. А також це те, що стосується екстреної медичної допомоги – це приїзд вчасно екстреної медичної допомоги... Також будуть опрацьовані певні коефіцієнти, які будуть стимулювати приїзд вчасно, - сказала Садов'як.

Вона додала, що система екстреної медицини буде реорганізована і зміниться принцип прибуття за викликом бригад. До пацієнтів буде направлятися та машина, яка знаходиться поруч, а не та, яка "прив'язана" до певного району або території. Виклики поділять на 4 категорії: критичний, терміновий, невідкладний і профільний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили карантинні вимоги для шкіл.

А також розповідали про те, що у МОЗ гостро стоїть питання кадрів і лікарів у медичних закладах не вистачає.