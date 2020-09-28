Помер зірка фільмів "Антикілер" і "ДМБ": смерть наздогнала на сходах театру

У Москві раптово помер відомий актор Микита Логінов. Він виходив з будівлі театру "Біля будинку Станіславського", упав на сходах і миттєво помер. За попередніми даними, Логінов помер від серцевого нападу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на працівників театру.

Микиті Логінову було всього 56 років. Славу йому принесли такі фільми як "Антикілер", "ДМБ", "Московська сага", "П'ята стража", "Останній мент", "Капкан для кілера", "Зима в раю", а також численні ролі в театрі.

У 1990 році Логінов закінчив режисерський факультет Московського інституту культури, потім дебютував у кіно як актор. На його рахунку понад 20 повнометражних фільмів і серіалів.

"Микита був талановитий на сцені, він був і чудовим товаришем для всіх нас. У невеликому театрі у кожного своє місце, тому смерть Микити залишає зівущу порожнечу, тим більше, що це стало абсолютною несподіванкою", - розповіли в театрі, де він пропрацював останні роки життя.

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