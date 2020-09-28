Скончался звезда фильмов "Антикиллер" и "ДМБ": смерть настигла на ступеньках театра

В Москве внезапно скончался известный актер Никита Логинов. Он выходил из здания театра "Около дома Станиславского", упал на ступеньках и мгновенно умер. По предварительным данным, Логинов скончался из-за сердечного приступа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на работников театра.

Никите Логинову было всего 56 лет. Славу ему принесли такие фильмы как "Антикиллер", "ДМБ", "Московская сага", "Пятая стража", "Последний мент", "Капкан для киллера", "Зима в раю", а также многочисленные роли в театре.

В 1990 году Логинов закончил режиссерский факультет Московского института культуры, потом дебютировал в кино как актер. На его счету более 20 полнометражных фильмов и сериалов.

"Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого свое место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью", - рассказали в театре, где он проработал последние годы жизни.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновцах скончался журналист ТСН Олег Тудан. Ему было всего 36 лет и в последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

А также рассказывали о том, что умер знаменитый французский актер, звезда Бондианы и фильма "Замороженные".