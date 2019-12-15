Померла легендарна французька актриса: фільми з нею бачили всі

Французька актриса данського походження Анна Каріна померла в Парижі у віці 79 років. Причиною раптової смерті стало онкологічне захворювання, з яким боролася актриса. Про це повідомляє AFP з посиланням на її агента Лоран Баландрас.

Як повідомляється, у момент смерті поряд з французькою актрисою знаходився її колишній чоловік, американський режисер Денис Беррі.

Міністр культури Франції Франк Рієстер заявив, що французьке кіно втратило одну з своїх головних легенд. Він додав, що кінематограф країни осиротів.

Анна Каріна народилася 22 вересня 1940 року і була представницею французької "нової хвилі". Справжнє ім'я Анни Каріної — Ханна Карін Байєр. В 1961 році вона вийшла заміж за одного з основоположників цього стилю — режисера Жана-Люка Годара. Через шість років їхній шлюб розпався. Актриса з'являлася в таких фільмах кінематографіста, як "Жити своїм життям", "Божевільний П'єро", "Жінка є жінка", "Банда аутсайдерів" і "Альфавіль". Крім того, вона знімалася в картинах "Китайська рулетка", "Правда про Чарлі", "Сторонній" і "Маг".

Анна Каріна (фото: Marc V. J. Nicolas)

Також актриса співпрацювала з такими відомими режисерами, як Лукіно Вісконті та Райнер Вернер Фассбіндер.

Після розлучення з Годаром Анна Каріна отримала популярність і як театральна актриса, виступивши в головній ролі у виставі "Черниця" з Дені Дідро. Пізніше вона знялася у фільмі Жака Ріветта "Сюзанна Симонен, черниця Дені Дідро".

Після розставання з Годаром Анна Каріна ще тричі виходила заміж — за акторів П'єра Фабра (в 1968 році), Даніеля Дюваля (у 1978 році) і Денніс Беррі (у 1982 році).

Вона написала чотири романи "Vivre ensemble" (1973), "Golden City" (1983), "On n' achète pas le soleil" (1988) і "Jusqu'au bout du hasard" (1998).