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Померла відома актриса з "Гранд готелю": перші подробиці

STYLERПерсони    23.11.2019 - 19:09
Померла відома актриса з "Гранд готелю": перші подробиці
Померла актриса (ілюстративне фото: pixabay.com)

Асунсьйон Балагер померла на 95-му році життя

Відома іспанська актриса Асунсьйон Балагер, яка стала відомою завдяки ролі Леді в серіалі "Гранд готель", померла у 94 роки. Балагер була актрисою театру і кіно і неодноразово номінувалася на престижні премії. Про смерть великої актриси повідомляє El Mundo.

Як наголошується, артистка померла в лікарні населеного пункту Серседилья. Причиною смерті стала поліорганна недостатність.

Асунсьйон Балагер зіграла в таких фільмах і серіалах, як "Гранд готель", "Червоні браслети" і "Таємниці Лаури". За свою кар'єру актриса отримала безліч нагород, а також носила титул довічного президента журі премії Paco Rabal Award.

Померла відома актриса з &quot;Гранд готелю&quot;: перші подробиці

Асунсьйон Балагер (фото: сommons.wikimedia.org)

Асунсьйон Балагер народилася в родині каталонських буржуа. З 13 років Асунсьйон навчалась в театральній школі, а потім на факультеті філософії і літератури в університеті.

У 1951 році молода актриса познайомилася з Пако Рабалем. Ця зустріч стала доленосною для обох. Актори прожили разом аж до його смерті 29 серпня 2001 року. Їх дочка Тереса — актриса, виконавиця популярних пісень в жанрі мінідиско, син Беніто — кінорежисер. Четверо онуків. Правнук Даніель (нар. 1998) займається музикою.

У 1999 році за кращу жіночу роль у фільмі Las huellas borradas удостоєна премії "Срібна биснага" Малагского фестивалю іспанського кіно і кінематографічної премії Святого Георгія.

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