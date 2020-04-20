Скільки заробив Зеленський на карантині: названа зарплата президента

Володимир Зеленський заробив за перший місяць карантину 28 тисяч гривень. Така сума зарплати за березень 2020 року. Зазначимо, що за лютий зарплата глави держави була така ж.

На руки "чистими" Володимир Зеленський отримав 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми було віднято 5 460 гривень податків і зборів. Відзначається, що зарплата президента - це тільки посадовий оклад. Премії та надбавки гарант не отримує, адже вони не передбачені. Про це повідомили "Українські новини", посилаючись на відповідь Державного управління справами.

До речі, новоспечений генеральний прокурор Ірина Венедиктова отримала свою першу зарплату. За 11 робочих днів оклад склала 73 033 гривні з урахуванням надбавок, доплат та премії. Скільки вона отримала після всіх відрахувань – невідомо. Варто відзначити, що оклад генпрокурора становить 93648 гривень.

Відзначимо, що попередній президент України Петро Порошенко отримував також 28 тисяч гривень на місяць. До речі, в Україні є велика кількість держслужбовців, які отримують набагато більші суми. Так, у суддів або слідчих в п'ять або десять разів вищий рівень заробітної плати, ніж у президента, а на окремих державних підприємствах і в 100 разів.

На своєму посту Порошенко раніше заявляв, що необхідно врегулювати питання з зарплатами держслужбовців, прибрати будь-які спеціалізовані закони, які роблять вибіркові підвищення зарплат, і збільшувати виплати всім держслужбовцям за загальними принципами.

Як ми раніше писали, Зеленський анонсував скорочення зарплат держслужбовцям: не більше 47 тисяч.