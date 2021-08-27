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Скільки українців та у яких сферах працюють нелегально: кількість вражає

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П'ятниця 27 серпня 2021 16:15
Скільки українців та у яких сферах працюють нелегально: кількість вражає Скільки українців працюють нелегально (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні майже вісім тисяч робітників працювали без трудового договору. Зокрема, така кількість порушників була виявлена інспекційною компанією за місяць.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Де найбільше неоформлених працівників

Так, найбільшу кількість нелегалів була виявлена у торгівлі, сільському господарстві та у сфері харчування.

Окрім того, серед регіонів багато неоформлених працівників в Одеській, Київській і Запорізькій областях. Як встановила інспекція, за останній тиждень офіційно працевлаштували понад 70 тисяч людей. А це майже на 3,5 тисячі більше, ніж за відповідний період минулого року.

Як каратимуть

Нелегальним працевлаштуванням слід вважати виконання певного виду робіт без юридичного оформлення працевлаштування, тобто без укладання трудового договору. В разі, якщо роботодавець допускає працівника до роботи без оформлення трудового договору, ці дії є порушенням законодавства про працю та є підставою для накладення на нього штрафу 60 тис. грн (стаття 265 КЗпП України).

Слід зазначити, що виконання роботи без офіційного працевлаштування значно звужує реалізацію трудових прав такого працівника. Також неофіційно працевлаштована особа позбавлена законодавчого захисту та повністю залежить від роботодавця та його дій стосовно працівників.

Раніше ми повідомляли, що в Україні скасували трудові книжки. Розповіли, як нараховуватимуть пенсію.

Також скільки українців працює без трудової книжки.

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