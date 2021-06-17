Випускні в 2021 році: в яку суму батькам обійдеться прощання зі школою

В Україні випускники склали ЗНО і активно розпочалась пора випускних. Але це свято не дешево обійдеться батькам учнів.
Про це пише ТСН.
Про свою підготовку до випускного поділилась випускниця Дарина. Дівчина каже, що знайшла три варіанти суконь. Перший коштує 12 500 грн, інше вбрання - 11 тис. грн. Але все-таки зупинилась на сукні за 8 500 грн. У бюджет, який дозволили батьки, вкладається.
Чоловічий вибір - традиційно скромніший. У магазинах кажуть, що класику хлопці беруть рідко: частіше під жакет вдягають футболку, а не сорочку. Над взуттям теж довго не думають, а обирають кеди. Взуття коштує 2 395 грн.
Чоловічий костюм коштує 3 995 грн. Популярний варіант - темні джинси з сорочкою.
Батьки випускників столичної школи на бенкет склалися по 1 500 грн. Окрім того, в середньому столичні ресторани беруть від тисячі до півтори тис. за людину. Аби зекономити, випускники орендують локації під святкування. Тут є все: посуд, караоке, місце для танців, барна стійка і музика.
З часом фотоальбоми популярність не втрачають, а навпаки тільки набирають. На часі - фотографії, що оживають. Наводите на фотографію смартфоном - а вона обертається на відео. Якщо звичайна найдешевша фотокнига класу коштує 400 грн, то з доповненою реальністю - від 1 тисячі й вище.
Загальна ціна випускного на людину виходить 8-10 тис. грн. Якщо оновити гардероб батьків і запросити і їх на бенкет - буде ще близько 5-6 тис. грн.
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