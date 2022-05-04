Скільки коштує зняти квартиру в Києві під час війни: ціни та умови

Ціни на оренду квартир у Києві під час війни значно знизилися. Незважаючи на великий потік переселенців з гарячих точок країни, зняти пристойне житло цілком реально.
У матеріалі Styler читайте за скільки можна зняти житло в столиці під час війни.
Якщо переглянути сайти безкоштовних оголошень, з упевненістю можна сказати, що оренда в Києві знизилася. Більше того, господарі обіцяють орендарям, що ціна буде фіксованою до закінчення бойових дій.
Такі пропозиції привабливі, особливо для тих, хто не виїхав закордон, а вирішив залишитися в Україні.
Отже, ціна за оренду однокімнатних квартир у Києві стартує від 2900 гривень.
Житло знаходиться на вулиці Кустанайській в Голосіївському районі столиці. Це нерухомість вторинного ринку, метро не зовсім близько, а ремонт дуже скромний.
На Борщагівці та біля аеропорту Жуляни також можна винайняти демократичну квартиру за 3 тисячі гривень. Таке житло може знадобитися людям, які зовсім обмежені у фінансах. Умови скромні, але і ціни теж.
Однокімнатні квартири біля метро і з ремонтом стартують від 5 тисячі гривень, двокімнатне житло також можна знайти за адекватними цінами.
У новобудові така нерухомість буде вже з євроремонтом і новими меблями. Вона знаходиться недалеко від метро "Харківська" і здається мінімум на півроку.
А ось трикімнатна квартира в самому серці Києва зараз здається за 13 тисяч гривень. Вона знаходиться на вулиці Малій Житомирській, до війни така ціна була б нереальною.
Трикімнатна квартира в Києві здається за 13 тисяч гривень (facebook.com/groups)
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