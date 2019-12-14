Скільки "Слуги народу" планують витратити на новорічному корпоративі: названі суми

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, де і за скільки партійці планують відзначати корпоратив в честь Нового року. Подробицями ділиться видання "Апостроф".

Голова "Слуги народу" каже, що партії була надана підтримка від фізичних та юридичних осіб, оскільки за законом партія може мати фінансування, розрахунковий рахунок.

Також про захід висловився і політик Борислав Береза. Він заявив, що вечірка пройде в одному з найдорожчих київських нічних клубів. "Давайте порахуємо. 250 слуг з дружинами та чоловіками, 100 кабмінівських зі своїми половинками і 100 опешних теж не по-одиночці. Разом від 900 до 1000 чоловік, по мінімуму. І на це 1 млн гривень? Смішно. Враховуючи цінник і пафос CHI, то "слугам" вистачить на салатик, мінералку і солодке. Але вже без шоу-програми без алкоголю. І все це на новорічний корпоратив?" - написав Береза.

Він вважає, що "слуги" брешуть, враховуючи те, що обраний ресторан є досить дорогим. Вечірка запланована на 20 грудня о 18.00.

Нардепи фракції "Слуга народу" проведуть новорічний корпоратив в ресторані "CHI" в Києві (Фото: google.com/maps)

Наголошується, що фінансувати вечірку будуть підприємці, які жертвують партії фінанси на їх роботу.

До речі, захід обіцяє бути веселим. А кухня в закладі буде заснована на традиціях Південно-Східної Азії, Індії, Китаю і адаптована під європейські смаки.