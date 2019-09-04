Скільки отримує народний депутат за місяць: інфографіка

Депутат Верховної Ради за один місяць заробляє досить велику суму, якщо порівнювати із середньою зарплатою українців. Що ж, крім офіційного окладу, входить в заробіток народного обранця, в матеріалі Styler.

Так, матеріальне забезпечення нардепа за місяць може становити від 100 до 150 тисяч гривень.

В кругленьку суму входять:

посадовий оклад,

"депутатські", або друга зарплата,

компенсація на оренду житла, проїзд, телефонний зв'язок,

командировочні,

а також фонд на оплату помічникам та консультантам - ними нардеп розпоряджається на власний розсуд, пише cost.ua.

Посадовий оклад звичайного нардепа становить десять прожиткових мінімумів, тобто 19 210 грн "брудними" (без сплати податків).

Друга зарплата (депутатські) - так називають "відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень". Вона дорівнює окладу нардепа. У сумі виходить майже 40 000 грн. "брудними".

Якщо врахувати, що з 27 листопада 2014 до 30 червня 2019 нардепи восьмого скликання отримали з держбюджету заробітну плату на загальну суму 469 млн 12 200 грн, виходить, що середня зарплата одного парламентарія склала близько 92 000 грн (без сплати податків).

Фонд на помічників і консультантів складає близько 48 000 грн (25 прожиткових мінімумів). При цьому нардеп може розпоряджатися їм, як вважатиме за потрібне. Депутат може найняти до 31 помічника.

Компенсація витрат на проїзд (по території України). За підсумками 2018 рокудепутатам "компенсували" 90 000 грн на рік на одного нардепа (близько 7500 грн в місяць). А такою пільгою скористалися за минулий рік 282 обранця.

Компенсація на оренду житла або готельний номер. У червні 2018 року сума компенсації становила 19 500 грн на одного депутата.

Добові під час закордонних відряджень. Депутати восьмого скликання витратили на відрядження за кордон 38 млн 253 600 грн.

Скільки отримує народний депутат в місяць (фото: cost.ua)

Крім того, у 2018-му році народним депутатам компенсували по 5000 грн на телефонні розмови, 8000 грн на відрядження помічників у виборчі округи, 2000 грн на оренду приміщень в округах для прийому громадян.

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Також повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" публічно осоромився - забув прізвище новообраного прем'єр-міністра.