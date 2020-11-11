Коли і скільки потрібно пити зеленого чаю: поради китайського лікаря

Головний лікар відділення реабілітаційної медицини клініки китайської та європейської медицини в Ченду Мао Вей розповів, як правильно пити чай. Крім цього, з'ясувалося, скільки чашок цього напою в день зможуть знизити ризик смерті від хронічних хвороб. Про це пише Science and Technology Daily.

Як повідомляє медик, в китайській культурі пиття чаю пов'язано не тільки з традиціями, а й з повір'ями, що чай допоможе освіжитися та очиститися після масла в їжі.

Мао Вей зазначив, що деякі люди думають, ніби чашка міцного чаю після їжі може допомогти усунути жирові відкладення, пом'якшити жирну їжу і сприяє травленню і схудненню. Але насправді чаювання відразу після їжі не тільки не сприяє травленню й очищенню від масляної їжі, але і пригнічує секрецію шлункового і кишкового соку, впливає на травлення та засвоєння їжі та може легко призвести до запорів.

Мао Вей пояснив: чай багатий таніновою кислотою, яка може впливати на всмоктування білка і перешкоджати ефективному засвоєнню поживних речовин організмом; теофілін також може пригнічувати всмоктування заліза в тонкому кишечнику. Особливо це стосується деяких пацієнтів з тяжкою залізодефіцитною анемією: їм не варто пити занадто багато чаю і міцний чай в принципі.

Крім того, дослідники спробували виявити користь чаю. Як з'ясувалося, вживання 4 або більше чашок зеленого чаю щодня або 2 чи більше чашок кави було пов'язано з більш низьким ризиком смерті на 63% при цукровому діабеті другого типу. Вчені відстежували стан здоров'я 4923 японців (2790 чоловіків, 2133 жінки) з цукровим діабетом 2 типу (середній вік 66 років) в середньому трохи більш як 5 років. У порівнянні з тими, хто не пив ні одного напою, ті, хто пив один або обидва, мали більш низькі шанси померти від будь-якої причини, причому найнижчі шанси були пов'язані з вживанням більшої кількості зеленого чаю і кави.

Так вченим вдалося довести, що зв'язку між розвитком діабету другого типу і споживанням кави немає.

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