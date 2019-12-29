Скільки можна зберігати олів'є, шубу і холодець: експерти приголомшили радою

На Новий рік мільйони українців балують себе традиційними для нашої країни стравами - олів'є, "шубою" і холодцем, "крабовим салатом". Після пізнього новорічного застілля велика частина смакоти відправляється в холодильник і поїдається протягом декількох днів. Наскільки безпечно доїдати "торішнє олів'є" - у матеріалі Styler.

Мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська попередила українців, що практика тривалого зберігання і поїдання "вчорашніх" новорічних страв загрожує проблемами зі здоров'ям. Про це експерт розповіла в ефірі ObozTV.

Спеціаліст уточнила, що заправляти салати майонезом, сметаною, іншим соусом краще безпосередньо перед подачею на стіл.

Олів'є

Традиційний олів'є - найбільш швидкопсувний символ нового року. Заправлений салат може зберігатися не більше чотирьох годин навіть у холодильнику.

Якщо олів'є не заправляти, він може "прожити" до 40 годин, але при цьому такі інгредієнти, як цибулю і огірки в страву варто додавати перед подачею.

Приготування "шуби" до новорічного столу (фото: pixabay.com)

Залишки заправленого салату на столі краще викинути, а з ранку взяти підготовлений незаправлений салат, додати туди огірки та цибулю за смаком, заправити і можна продовжити святкувати.

"Шуба", салат з крабовими паличками, фаршировані яйця і холодець

Для салату "Оселедець під шубою" або по-простому "шуба" термін зберігання складе 24 години, так як потрібен час на просочення, "крабовий салат" із заправкою протримається добу (48 годин без соусу), фаршировані яйця можна зберігати 2-3 дні (якщо вони варилися не менше 15 хвилин і розбиралися чистими руками).

Холодець у закладах громадського харчування повинен зберігатися не більше 24 годин, але вдома цей строк може становити 3-4 дні.

Крім того, бактеріолог вважає, що холодець можна навіть заморозити і зберігати так 1-2 дні. А якщо холодець вже набрид, розморозивши, на його основі можна приготувати першу страву - суп чи борщ.