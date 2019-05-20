Скільки можна? У фіналі "Гри престолів" знайшли новий кіноляп (фото)

"Гра престолів" знову засмутила глядачів
"Гра престолів" завершилася. Фінальна, шоста серія восьмого сезону побачила світ 20 травня. Уважні глядачі виявили в останньому епізоді грубий кіноляп, повідомляє The Verge.
Так, від уваги пильних шанувальників телесаги не змогла не вислизнути пластикова пляшка, що стоїть за чобітьми акторів. Тим часом в HBO поки не поспішають коментувати неодноразові кіноляпи.
У фіналі "Гри престолів" знайшли кіноляп (фото: twitter.com)
У фіналі "Гри престолів" знайшли кіноляп (twitter.com)
А ось користувачі мережі не на жарт розлютилися через помилки, які допускають творці культового серіалу. Вони залишають безліч коментарів в Twitter.
До речі, виконавиця ролі Санси Старк відчувала психологічні проблеми і навіть подумувала про самогубство.
А також ми повідомляли про те, що фанати серіалу "Гра престолів" незадоволені кінцівкою восьмого сезону і хочуть вимагати від творців перезняти фінальні епізоди.