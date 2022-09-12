За скільки хвилин повинна доїхати "швидка" на виклик та у яких випадках вона не приїде

Під час воєнного стану важливо пам'ятати, що в разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд "швидкої" відтермінують до припинення загрози.
Зокрема, усі виклики швидкої допомоги поділяються на чотири категорії. Питання доїзду бригади "екстренки" регулюється постановою Кабміну №1271 "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події". Про це пише МОЗ.
Зазначається, що всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на:
Експерти кажуть, що на критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений - за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають.
Також у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. А якщо непрофільний стан, то пацієнта можуть проконсультувати у телефонному режимі.
Окрім того, зазначається, що з огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення нормативу доїзду. Наприклад, якщо йдеться про ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічну ситуацію тощо.
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