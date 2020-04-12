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Скільки людей можуть заразитися коронавірусом повторно: вчені дали відповідь

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Вчені розповіли, скільки людей можуть заразитися на коронавірус знову

Коронавірус у світі діагностовано вже у більш ніж 150 країнах у 1,8 мільйона осіб. ВООЗ оголосила пандемію, яка загрожує смертністю у 4,5% населення. У зв'язку з цим вчені зробили несприятливий прогноз про те, що навіть якщо людина одужала від коронавірусної інфекції, вона може заразитися повторно з високою ймовірністю.

Як повідомляється, фахівці з Фуданьського університету в Китаї заявили, що у третини людей, що вилікувалися від COVID-19, в крові не спостерігається достатнього рівня антитіл. Це означає, що вони ризикують заразитися повторно.

А вчені з Південної Кореї, своєю чергою, повідомили про 51 пацієнта, які повторно захворіли на коронавірус після отримання негативного результату на наявність його в організмі та виписки з лікарні.

Варто відзначити, що в США думають інакше: головний американський імунолог Ентоні Фаучі заявив, що з великою ймовірністю ті, хто перехворів на коронавірус можуть не боятися заразитися ним повторно.

"Наявні дані про коронавирусных інфекціях дозволяють припустити, що антитіла до COVID-19 будуть зберігатися і захищати господаря протягом "розумного" періоду часу. Іншими словами, людина, яка перехворіла в лютому-березні, швидше за все, не захворіє в вересні-жовтні", - вважає Фаучі.

Варто нагадати, що раніше мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс назвав умову для скасування карантину та припинення пандемії коронавіруса. На його думку, зняти заборони на переміщення можна тільки після масової вакцинації населення.

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