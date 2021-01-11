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Стало відомо, скільки разів потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу

Понеділок 11 січня 2021 08:09
Стало відомо, скільки разів потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Вакцинуватися від коронавірусу потрібно буде більше одного разу. У Великобританії, яка першою почала проводити вакцинацію, вважають, що це щеплення стане таким же регулярним, як щеплення від грипу. Тобто його потрібно буде робити щорічно.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок, повідомляє Express&Star.

І причина цього полягає в тому, що коронавірус мутує, а антитіла, що виробляються в організмі після вакцинації, з часом зникають.

"З дуже великою ймовірністю нам доведеться розробляти програму подвійної вакцинації, кожен рік прищеплюючи людей як від грипу, так і від коронавірусу", - заявив чиновник.

Хенкок підкреслює, що на цей момент достовірних даних про тривалість імунітету від коронавірусу немає. Але є підстави вважати, що "захист" від COVID-19 зберігається лише кілька місяців.

Крім того, відкритим залишається питання, чи потрібно людині, що отримали вакцину, зберігати запобіжні заходи. Поки що фахівці радять людям після щеплення, як і раніше носити маску і дотримувати соціальну дистанцію.

Раніше ми писали, що епідеміолог вказала на головну небезпеку мутованого коронавірусу.

Також повідомлялося, що український лікар поділився позитивним прогнозом щодо коронавірусу в країні.

Окрім того, лікар назвав симптоми першого українця, що заразився "британським" штамом коронавірусу.

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