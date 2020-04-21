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Скільки коронавірус живе на різних поверхнях: вчені зробили нову заяву

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Вчені назвали нові терміни виживання коронавіруса на різних поверхнях

Коронавірус в Україні діагностовано у 5710 пацієнтів. Вчені всього світу проводять дослідження, щоб з'ясувати, наскільки COVID-19 небезпечний для людей, як поширюється і як його можна перемогти.

Також вчені з'ясовували, скільки коронавірус може прожити на різних поверхнях і при яких температурах його активність зростає, пише видання УНІАН з посиланням на дослідження Військово-медичного університету в Чунціні.

Коронавірус при кімнатній температурі та вологості 65% може жити:

  • На зовнішній стороні маски – не менше ніж тиждень
  • На нержавіючої сталі та пластмасі – менше ніж 7 днів
  • На склі – менш як чотири дні
  • На дереві та тканинах – до двох діб
  • На папері – менш ніж три години.

Коронавірус в організмі людини

В середньому коронавірус в організмі людини живе до 21 дня – цей термін рахується від моменту зараження до повного лікування. Однак медики фіксували та більш тривалі випадки – у 37 і 50 днів.

На думку вчених, коронавірус зміг так довго знаходиться в організмі людини, оскільки він викликав певні мутації та був в стані симбіозу зі своїм носієм.

Коронавірус і температура

Вчені з Університету в Гуанчжоу, Китай, визначили, що COVID-19 любить температуру +9 градусів. Саме при такому кліматі він поширюється найшвидше.

А ось дослідники з Гонконгу з'ясували, що коронавірус стає активнішим при +4 градуси. Також вони встановили, в яких температурах коронавірус має більше шансів загинути й вижити:

  • +4 градуси – понад два тижні
  • +22 – близько тижня
  • +56 градусів – менш ніж 30 хвилин
  • +70 градусів – менше ніж 5 хвилин

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названий основний спосіб передачі коронавірусу.

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