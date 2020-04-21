Сколько коронавирус живет на разных поверхностях: ученые сделали новое заявление

Коронавирус в Украине диагностирован у 5710 пациентов. Ученые всего мира проводят исследования, чтобы выяснить, насколько COVID-19 опасен для людей, как распространяется и как его можно победить.

Также ученые выясняли, сколько коронавирус может прожить на различных поверхностях и при каких температурах его активность возрастает, пишет издание УНИАН со ссылкой на исследование Военно-медицинского университета в Чунцине.

Коронавирус при комнатной температуре и влажности в 65% может жить:

На внешней стороне маски – не менее недели

На нержавеющей стали и пластмассе – меньше 7 дней

На стекле – менее четырех дней

На дереве и тканях – до двух суток

На бумаге – меньше трех часов.

Коронавирус в организме человека

В среднем коронавирус в организме человека живет до 21 дня – этот период считается от момента заражения до полного излечения. Однако медики фиксировали и более длительные случаи – в 37 и 50 дней.

По мнению ученых, коронавирус смог так долго находится в организме человека, так как он вызвал определенные мутации и был в состоянии симбиоза со своим носителем.

Коронавирус и температура

Ученые из Университета в Гуанчжоу, Китай, определили, что COVID-19 любит температуру +9 градусов. Именно при таком климате он распространяется быстрее всего.

А вот исследователи из Гонконга выяснили, что коронавирус становится активнее при +4 градусах. Также они установили, в каких температурах коронавирус имеет больше шансов погибнуть и выжить:

+4 градуса – более двух недель

+22 – около недели

+56 градусов – менее 30 минут

+70 градусов – менее 5 минут

Напомним, ранее мы писали о том, что назван основной способ передачи коронавируса.