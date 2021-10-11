Скільки тримається імунітет у перехворілих на коронавірус: лікар озвучив свіжі дані

Він розповів, що були проведені дослідження у людей, які перехворіли і у тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу. Результати вивчень просто вразили.

"У всіх досліджуваних антитіла обох різновидів до SARS-CoV-2 на місці. 100%. І це-повні 17 місяців після хвороби (квітень 2020 - жовтень 2021) рівень антитіл дуже високий. Практично на межі чутливості тест-систем. Що у тих, хто прищепився, що у тих, хто не щепився", - повідомив Дубровський.

Медик звернув увагу на цікавий момент.

"Найцікавіше, що навіть у тих, у кого антитіл не було (зникли після 8 місяця), вони знову з'явилися, хоча випробовувані не прищепилися. За всі ці 17 місяців двічі захворіла тільки одна людина. Другий раз - практично безсимптомно. Саме ця людина і вакцинувалася згодом, після вже другого одужання. Всі інші не хворіли", - розповів лікар.

За словами Дубровського, такі дослідження дають нам право вважати, що на цей час вакцинація перехворілих втрачає свій сенс, адже вони не хворіють повторно.

"По-перше, перехворілі практично не хворіють повторно. По-друге, при необхідності антитіла і так самі піднімаються без всяких бустерних доз. Підйом антитіл після вакцинації у 3-х випробовуваних демонструє не стільки ефективність вакцини, скільки реактивність і гнучкість власного постковідного імунітету", - резюмував медик.