Сколько держится иммунитет у переболевших коронавирусом: врач озвучил свежие данные

Он рассказал, что были проведены исследования у людей, которые переболели и у тех, кто получил две дозы вакцины от коронавируса. Результаты изучений просто поразили.

"У всех исследуемых антитела обеих разновидностей к SARS-CoV-2 на месте. 100%. И это - полные 17 месяцев после болезни (апрель 2020 - октябрь 2021) Уровень антител очень высокий. Практически на грани чувствительности тест-систем. Что у тех, кто привился, что у тех, кто не привился", - сообщил Дубровский.

Медик обратил внимание на интересный момент.

"Самое интересное, что даже у тех, у кого антител не было (исчезли после 8 месяца), они снова появились, хотя испытуемые не привились. За все эти 17 месяцев дважды заболел только один человек. Второй раз - практически бессимптомно. Именно этот человек и вакцинировался впоследствии, после уже второго выздоровления. Все другие не болели", - рассказал врач.

По словам Дубровского, такие исследования дают нам право полагать, что на данный момент вакцинация переболевших теряет свой смысл, ведь переболевшие не заболевают повторно.

"Во-первых, переболевшие практически не болеют повторно. Во-вторых, при необходимости антитела и так сами поднимаются без всяких бустерных доз. Подъем антител после вакцинации у 3-х испытуемых демонстрирует не столько эффективность вакцины, сколько реактивность и гибкость собственного постковидного иммунитета", - резюмировал медик.