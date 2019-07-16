Склеювала гроші місяць: жінка розрізала в шредері велику суму

У Південній Кореї стався неприємний інцидент в офісі. Жінка випадково поклала в шредер конверт, в якому перебувало 11 банкнот номіналом 50 тисяч вон кожна (близько 42 доларів за купюру). Про це повідомляє видання Asia One.

Готівка була розрізана в лічені секунди. Коли жінка побачила, що наробила, то була шокована і почала шукати допомогу в інтернеті. Вона з'ясувала, що порізані банкноти можна обміняти на нові тільки в тому випадку, якщо вони будуть відновлені до 80% їх первинного вигляду.

Таким чином жінка почала склеювати купюри разом у вільний від роботи час. На цій це їй знадобилося близько місяця. Вдома її підтримував чоловік і дочка.

Гроші потрапили в шредер (фото з соцмереж)

Коли вона склеїла всі розрізані купюри, то їй вдалося обміняти їх на новенькі банкноти в банку. Наполегливість жінки вразила її боса, і він її нагородив обідом.

Цей інцидент також служить нагадуванням для інших офісних працівників що варто бути уважним, особливо якщо ти знищуєш якісь документи в шредері.

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