Сколько продлится бабье лето и когда придут холода: прогнозы на октябрь

Погода в Украине будет радовать теплом еще минимум неделю. Однако и в середине октября не стоит ожидать резкого похолодания. В некоторых регионах после волны похолодания, тепло может снова вернуться в начале ноября.
Какая погода ждет украинцев в ближайший месяц и когда ждать настоящих холодов - читайте в материале ниже.
Народный синоптик Владимир Деркач в своих прогнозах рассказал, что бабье лето в Украине начнется в середине первой декады октября и теплая сухая погода продержится до 14 октября. Потом температура начнет постепенно опускаться - ночи будут совсем холодные.
Переход от октября до ноября будет плавным, но потом придет резкое похолодание и мокрый снег. В середине ноября возможно еще несколько теплых дней.
В книге народного синоптика Леонида Горбаня сказано, что тепло продержится до 17 октября. Потом придет похолодание, но осадков не стоит ожидать. 20-22 октября снова потеплеет.
Однако с 26 октября стоит ожидать резкого похолодания, ночные заморозки, а днем - снег с дождем и мокрый снег. Еще один сухой период с умеренным теплом Горбань предсказывал с 8 по 12 ноября.
Климатолог Светлана Бойченко давала схожий прогноз - в первой половине октября будет тепло, до +18 градусов. А во второй половине месяца начнется постепенное снижение температуры до +10 градусов.
Ноябрь будет влажным и холодным, но настоящие морозы и мокрый снег придут не ранее конца месяца.
Как сообщает "Погодный радар", в середине следующей недели начнет постепенно опускаться температура в северной части Украины - до +14 градусов. На остальной территории страны стоит ожидать +15 +17 градусов, а на юге до +20 градусов.
По утрам уже будет довольно прохладно, от +4 до +10 градусов, а в горной местности и низинах могут быть ночные заморозки.
Следующая неделя будет сухая. В воскресенье, 9 октября, Украину пересечет холодный фронт, который может принести грозы и ливни в западной и северной части страны. Но потом произойдет быстрый переход к спокойной осенней погоде. На востоке осадки возможны в понедельник и вторник.
Карты Pogoda33 показывают, что на востоке дожди стоит ожидать 10-11 октября. До 18 октября температура воздуха будет высокой, а с 25 числа начнется резкое похолодание.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды до конца осени.