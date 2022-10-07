Сколько продлится бабье лето и когда придут холода: прогнозы на октябрь

Прогнозы синоптиков

Народный синоптик Владимир Деркач в своих прогнозах рассказал, что бабье лето в Украине начнется в середине первой декады октября и теплая сухая погода продержится до 14 октября. Потом температура начнет постепенно опускаться - ночи будут совсем холодные.

Переход от октября до ноября будет плавным, но потом придет резкое похолодание и мокрый снег. В середине ноября возможно еще несколько теплых дней.

В книге народного синоптика Леонида Горбаня сказано, что тепло продержится до 17 октября. Потом придет похолодание, но осадков не стоит ожидать. 20-22 октября снова потеплеет.

Однако с 26 октября стоит ожидать резкого похолодания, ночные заморозки, а днем - снег с дождем и мокрый снег. Еще один сухой период с умеренным теплом Горбань предсказывал с 8 по 12 ноября.

Климатолог Светлана Бойченко давала схожий прогноз - в первой половине октября будет тепло, до +18 градусов. А во второй половине месяца начнется постепенное снижение температуры до +10 градусов.

Ноябрь будет влажным и холодным, но настоящие морозы и мокрый снег придут не ранее конца месяца.

А что показывают погодные информеры?

Как сообщает "Погодный радар", в середине следующей недели начнет постепенно опускаться температура в северной части Украины - до +14 градусов. На остальной территории страны стоит ожидать +15 +17 градусов, а на юге до +20 градусов.

По утрам уже будет довольно прохладно, от +4 до +10 градусов, а в горной местности и низинах могут быть ночные заморозки.

Следующая неделя будет сухая. В воскресенье, 9 октября, Украину пересечет холодный фронт, который может принести грозы и ливни в западной и северной части страны. Но потом произойдет быстрый переход к спокойной осенней погоде. На востоке осадки возможны в понедельник и вторник.

Карты Pogoda33 показывают, что на востоке дожди стоит ожидать 10-11 октября. До 18 октября температура воздуха будет высокой, а с 25 числа начнется резкое похолодание.

Южная часть Украины будет греться под осенним солнцем до 20 октября, а потом начнется снижение температуры. Однако в начале ноября возможно повышение температуры до +17 +19 градусов.

Холоднее всего будет на севере страны - там синоптики прогнозируют с 9 октября прохладную погоду, +10 +13 градусов. Ночью ожидается +5 +7 градусов.

В западных областях с 9 октября также станет немного прохладнее, но в конце месяца стоит ожидать еще одну волну потепления до +15 +16 градусов.

В Киеве будет тепло и сухо до 17 октября, а потом придут дожди и снижение температуры до +10 градусов. Небольшое потепление возможно еще в начале ноября.