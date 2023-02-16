Сколько соли можно употреблять в день и в каких продуктах ее больше всего

Соль - основной источник натрия, но злоупотреблять им нельзя, чтобы избежать проблем со здоровьем. Также важно избегать продуктов с большим содержанием этого продукта.
Об этом сообщила диетолог Татьяна Пасека в Instagram.
По словам эксперта, не стоит отказываться полностью от соли, ведь это природный продукт и его нужно употреблять ограниченно. В день разрешено максимум 5 гр - примерно 1 чайная ложка.
Диетолог назвала список продуктов, содержащих скрытую соль:
Эксперт советует выбирать морскую соль. Такая соль хорошего качества содержит большое количество важных минералов для организма. Для восполнения дефицита йода также используйте морские водоросли, фейхоа и морскую рыбу.
Йодированная соль тоже хороша, но йод очень нестабильный при термообработке. При выборе соли следует смотреть на состав и выбирать более богатый минералом продукт.
"Какую соль вы бы не выбрали, учтите главное, если вы будете термически обрабатывать пищу, все микроэлементы, которые есть в морской соли, будут снижаться и, в результате, мы получим один натрий хлор", - говорится в сообщении.
Поэтому лучше досолить уже готовую пищу.
Также диета с низким содержанием соли или вообще бессолевая может быть очень вредна. Натрий необходим для организма, он является важным в образовании соляной кислоты и необходим для работы фермента карбоангидразы, которая регулирует кислотность.
Бессолевая диета может вызвать отеки, проблемы с нервной системой, головную боль, гипоацидность - пониженную кислотность желудочного сока.
Раньше мы сообщали, чем можно заменить соль на кухне.
Также мы писали, что делать, если пересолить блюдо.