Сколько нужно отжиматься, чтобы добиться результатов и получить подтянутое тело

Чем полезны отжимания

Отжимание - это основное движение, которое может помочь укрепить и привести в тонус мышцы верхней части тела, в частности груди, плеч и трицепсов. Однако количество отжима, которое вы должны сделать, чтобы увидеть заметные результаты, может изменяться в зависимости от нескольких факторов, включая уровень физической подготовки и режим тренировок.

Однако, отжимание, кроме простого наращивания мышечной силы, также может помочь улучшить сердечно-сосудистую форму и мышечную выносливость.

Исследование 2019 показало, что количество отжиманий, которые вы можете делать, связано со здоровьем сердца. Участники, которые могли выполнить более 40 отжиманий, имели значительно более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто мог выполнить менее 10 отжиманий.

Ставьте реалистичные цели

Установление реалистичных целей по количеству отжиманий имеет решающее значение для достижения прогресса и сохранения мотивации.

Оцените текущий уровень физической подготовки. Определите, сколько отжиманий вы можете сделать подряд в правильной форме. Это будет вашей отправной точкой и хорошим способом оценить ваш прогресс.

Если вы можете сделать 10 отжиманий, попробуйте делать больше, когда станете сильнее. Убедитесь, что ваш план тренировок включает в себя достаточный отдых и полноценное питание, чтобы достичь наилучших результатов и избежать травм.

Идеальное количество отжиманий

Если вы работаете над первым отжимом, вам придется значительно улучшить силу верхней части тела. Этого можно добиться путем масштабирования интенсивности упражнения, используя высоту поверхности для ваших рук выше пола.

Возможно, придется увеличить или снизить масштаб упражнения для соответствующего стимула. К примеру, если вы можете сделать пять отжиманий, то впоследствии сможете сделать 50 повторений.

У мужчин, выполнявших 40 и более отжиманий подряд, риск сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 96%, чем у тех, кто был способен на 10 и менее отжиманий.

Способность отжаться от пола 20-30 раз - тоже неплохо. Риск возникновения проблем с сердцем в этом случае снижается на 75% по сравнению с контрольной группой, выполняющей менее 10 таких упражнений подряд.

Обращайте внимание на признаки перетренированности или усталости. Адекватный отдых и восстановление жизненно важны для роста мышц и предотвращения травм.

Чтобы получить максимальный результат от отжиманий, подумайте о том, чтобы поработать с фитнес-профессионалом.