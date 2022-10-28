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Сколько нужно времени для стабилизации ситуации с электричеством в Киеве: Кличко дал ответ

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Киев, Пятница 28 октября 2022 17:45
Сколько нужно времени для стабилизации ситуации с электричеством в Киеве: Кличко дал ответ Коллаж РБК-Украина: Кличко назвал сроки восстановления энергосистем Киева
Автор: Владимир Костырин

В Киеве ремонтники занимаются работами по стабилизации ситуации с электроснабжением после ударов российских оккупантов по объектам энергетической инфраструктуры. Чтобы решить проблему, потребуется примерно 2-3 недели.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы "Факты" на канале ICTV.

Градоначальник отметил, что работы ведутся в экстренном режиме, так как в столице экстренные отключения света, которые продолжаются по всем районам.

"Это делает Укрэнерго. В связи с большой нехваткой и дефицитом отключения колеблются примерно от часа. Мы знаем, что у нас пиковая нагрузка", - сказал Кличко.

Мэр уточнил, что дефицит электроэнергии составляет от 20 до 50%. Этот баланс зависит от потребления, пиковых нагрузок и иных факторов.

Специалисты Укрэнерго рассказали киевским чиновникам, что "если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств", устранить проблемы, связанные с повреждением системы энергообеспечения вследствие вражеских атак ракетами и дронами, они надеются в течение нескольких недель.

"Непростая задача, но они говорят, что примерно 2-3 недели", - обращает внимание градоначальник.

Видео: Кличко высказался о сроках стабилизации ситуации с электроснабжением в Киеве

Напомним, что в ночь на 27 октября россияне атаковали иранскими дронами территорию Киевской области, били по энергетической инфраструктуре в столице и области, в результате чего возник дефицит мощности в размере 30% потребления. Миллион жителей остались без света на более, чем 4 часа.

Также ранее мы рассказывали, почему не работают графики отключения света и что нужно знать, чтобы не возмущаться понапрасну.

Добавим, что в Украине могут сократить принудительное отключение света, и для этого глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ назвал единственное условие.

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Киев Виталий Кличко Электроэнергия