Сколько бытовые приборы могут работать от EcoFlow

Украинцев предупреждают о возможности отключения света и призывают экономить электроэнергию. В связи с этим вновь становится актуальным вопрос о приобретении зарядных станций, генераторов и других автономных источников питания.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост YASNO в Facebook рассказывает, сколько могут работать бытовые приборы от EcoFlow.
Самыми популярными моделями EcoFlow являются два образца: River 2 и Delta 2. Одно из отличий этих станций - это их емкость.
У River 2 емкость 256 Вт/час. То есть ее можно считать "большим павербанком", от которого можно заряжать и телефон, и ноутбук, заживить телевизор или подключить роутер. Таким образом, зарядная станция создает все условия для полноценного 8-часового рабочего дня.
Также к River 2 можно подключить Starlink, который сможет проработать до трех часов.
Сколько будут работать приборы от River 2:
Станция Delta 2 относится к более профессиональным моделям. У нее емкость 1024 Вт/ч и может заживить более мощные приборы, например, кухонные приборы.
Сколько будут работать приборы от Delta 2:
Сколько работают приборы от зарядных станций (инфографика: facebook.com/yasno.com.ua)
Ранее мы рассказывали, как выбрать зарядную станцию для разных потребностей и с разными характеристиками.
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