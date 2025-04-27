Сколько на самом деле зарабатывают депутаты в Украине? Нардеп Грищук раскрыл цифры

По словам Романа, доходы украинских депутатов колеблются от 45 до 60 тысяч гривен в месяц, в зависимости от должности - является ли депутат председателем комитета или подкомитета, имеет ли научную степень.

Кроме этого, нардепы получают компенсацию за проезд в размере 7,5 тысячи гривен, а также финансирование для выполнения депутатских полномочий, которое способствует поддержке их деятельности.

"У депутата от 45 до 60, в зависимости от того, это председатель комитета, подкомитета, есть ли у тебя научная степень и 7,5 идет на компенсацию проезда, и еще там на выполнение депутатских полномочий - это для поддержки деятельности", - рассказал бывший руководитель "Мамахохотала". Роман Грищук (фото: instagram.com/grishchuk)

Грищук признался, что зарплата депутата недостаточна для комфортной жизни его семьи, что приводило к периодическим кризисам в его браке.

Однако он подчеркнул, что трудности в отношениях - это естественное явление, которое случается в каждой паре, особенно когда они вместе много лет.

Также в разговоре с Женей Фешаком Роман рассказал, как сейчас отдыхают дипломаты. Он отметил, что, по его мнению, организация отдыха в это время выглядит не очень этично.

"Не знаю, настолько сейчас вообще этично отдыхать, когда идет полномасштабная война. Особенно, когда это делают люди, которые в парламенте. Были у нас кейсы, когда депутаты во время войны выезжали на отдых. Сейчас этих людей нет в Верховной Раде. Думаю, это должно очень жестоко пресекаться. Это правильно", - пояснил он.

Политик отметил, что выезжал за границу только в рамках официальных командировок.

Краткая биография Романа Грищука

Роман Грищук - украинский политик, народный депутат IX созыва, член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Ранее был актером, телеведущим и руководителем студии "Мамахохотала". В 2019 году попал в список "30 до 30" по версии журнала Forbes.

Грищук основал студию "Мамахохотала" в 2012 году и стал известным благодаря юмористическим проектам. Как телеведущий и продюсер он работал над такими проектами, как "Как закалялся стайл", "Маслюки", "Новая полиция" и "Кураторы".

В 2019 году стал народным депутатом от партии "Слуга народа", одержав победу на выборах в округе №222 в Киеве. Роман Грищук (фото: instagram.com/grishchuk)

С тех пор активно работает над защитой образования, научных учреждений и прав животных. Грищук также инициировал проекты для адаптации молодежи с временно оккупированных территорий и восстановления исторических памятников.

Политик женат на актрисе Анне Гресь, которая недавно попала в скандал из-за публичного лакомства икрой в день трагедии в Сумах. У супругов есть сын Тимофей. Роман Грищук с семьей (фото: instagram.com/grishchuk)