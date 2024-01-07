За сколько можно купить дом-"замок" в самом богатом селе Украины. Киеву такие цены и не снились!
Самым богатым населенным пунктом Украины считают село Нижняя Апша в Закарпатской области. Оно расположено за 2 километра от границы с Румынией, большинство местных именно там заработали капитал, на который возвели настоящие дворцы в селе.
В Нижней Апше практически нет одноэтажных домов, характерных для украинских сел. В большинстве случаев там особняки, в которых не менее 10 комнат.
О том, сколько стоят дома-"замки" в самом богатом украинском селе, пишет РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на публикацию М2 Вomber.
Дом на 300 кв. метров
В объявлении указано, что здание имеет 12 комнат, а общая его площадь составляет 300 кв. м. Есть водоотвод и электричество, а также большой двор. С фото видно, что фасад дома еще не облицован. Также отмечено, что есть пристройка.
Владельцы выставили цену за дом - 110 000 долларов.
Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вомбер)
Дом на 10 комнат
Дом площадью 300 кв. метров и придомовым земельным участком на 15 соток расположен в спальном новом районе Нижней Апши. В новостройке есть 10 комнат. С фото видно, что там только возведены стены.
В объявлении указано, что рядом с домом есть асфальтированная дорога, магазин, автомойка и заправка. Цена этого дома - 70 000 долларов.
Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вомбер)
Двухэтажный дом на 150 кв. метров
Двухэтажный дом и летнюю кухню продают за 39 000 долларов. Владелец отмечает, что дом очень просторный, комнаты большие. На первом этаже 3 комнаты, на втором - 4, и еще 3 комнаты - в летней кухне.
Дом из кирпича, трещин нет. Есть гараж, подвал и лестница. В доме есть печь на дрова. Двор залит бетоном. Возле дома есть виноградник.
Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вomber)
Новостройка на 8 комнат
Новостройку на 300 кв. м продают за 49 тысяч долларов. В объявлении сказано, что на первом этаже есть несколько жилых комнат с ремонтом. Есть свет, вода и отопление на дрова.
В доме большие комнаты, есть возможность доделать ремонт по собственному вкусу. Рядом с домом сад и большой земельный участок, огражденный забором. Подъезд к дому асфальтирован.
Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вомбер)
Трехэтажный дом на 300 кв. метров
Трехэтажный дом с 11 просторными комнатами, общей площадью 300 кв. метров продают за 47 000 долларов. В доме установлены пластиковые окна, а также межкомнатная дверь и паркетный пол. Есть балкон и терраса.
Рядом расположен земельный участок на 25 соток, огражден кованым забором. К дому подведена вода и электричество. Есть котел и паровое отопление.
На территории есть летний дом с 3 жилыми комнатами, туалетом и отдельной котельной.
Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вомбер)
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Раньше мы делились фото, как выглядят дома-"замки" в Нижней Апше.