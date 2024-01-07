За сколько можно купить дом-"замок" в самом богатом селе Украины. Киеву такие цены и не снились!

В Нижней Апше практически нет одноэтажных домов, характерных для украинских сел. В большинстве случаев там особняки, в которых не менее 10 комнат.

Самым богатым населенным пунктом Украины считают село Нижняя Апша в Закарпатской области. Оно расположено за 2 километра от границы с Румынией, большинство местных именно там заработали капитал, на который возвели настоящие дворцы в селе.

О том, сколько стоят дома-"замки" в самом богатом украинском селе, пишет РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на публикацию М2 Вomber .

Дом на 300 кв. метров

В объявлении указано, что здание имеет 12 комнат, а общая его площадь составляет 300 кв. м. Есть водоотвод и электричество, а также большой двор. С фото видно, что фасад дома еще не облицован. Также отмечено, что есть пристройка.

Владельцы выставили цену за дом - 110 000 долларов.

Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вомбер)

Дом на 10 комнат

Дом площадью 300 кв. метров и придомовым земельным участком на 15 соток расположен в спальном новом районе Нижней Апши. В новостройке есть 10 комнат. С фото видно, что там только возведены стены.

В объявлении указано, что рядом с домом есть асфальтированная дорога, магазин, автомойка и заправка. Цена этого дома - 70 000 долларов.

Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вомбер)

Двухэтажный дом на 150 кв. метров

Двухэтажный дом и летнюю кухню продают за 39 000 долларов. Владелец отмечает, что дом очень просторный, комнаты большие. На первом этаже 3 комнаты, на втором - 4, и еще 3 комнаты - в летней кухне.

Дом из кирпича, трещин нет. Есть гараж, подвал и лестница. В доме есть печь на дрова. Двор залит бетоном. Возле дома есть виноградник.

Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вomber)

Новостройка на 8 комнат

Новостройку на 300 кв. м продают за 49 тысяч долларов. В объявлении сказано, что на первом этаже есть несколько жилых комнат с ремонтом. Есть свет, вода и отопление на дрова.

В доме большие комнаты, есть возможность доделать ремонт по собственному вкусу. Рядом с домом сад и большой земельный участок, огражденный забором. Подъезд к дому асфальтирован.

Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вомбер)

Трехэтажный дом на 300 кв. метров

Трехэтажный дом с 11 просторными комнатами, общей площадью 300 кв. метров продают за 47 000 долларов. В доме установлены пластиковые окна, а также межкомнатная дверь и паркетный пол. Есть балкон и терраса.

Рядом расположен земельный участок на 25 соток, огражден кованым забором. К дому подведена вода и электричество. Есть котел и паровое отопление.

На территории есть летний дом с 3 жилыми комнатами, туалетом и отдельной котельной.

Дом в Нижней Апше (фото: М2 Вомбер)