За скільки можна купити дім-"замок" у найбагатшому селі України. Києву такі ціни і не снилися!

У Нижній Апші практично нема одноповерхових будинків, які є характерними для українських сіл. Переважно там особняки на щонайменше 10 кімнат.

Найбагатшим населеним пунктом України вважають село Нижня Апша в Закарпатській області. Воно розташоване за 2 кілометри до кордону з Румунією, більшість місцевих саме там заробляли капітал, на який зводили справжні палаци у селі.

Про те, скільки коштують будинки-"замки" у найбагатшому українському селі, пише РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на публікацію М2 Вomber .

Будинок на 300 кв. метрів

В оголошенні вказано, що будинок має 12 кімнат, а загальна його площа становить 300 кв. м. Є водовідведення та електрика, а також великий двір. Із фото видно, що фасад дому ще не облицьований. Також зазначено, що є прибудова.

Власники виставили ціну за будинок - 110 000 доларів.

Будинок у Нижній Апші (фото: М2 Вomber)

Будинок на 10 кімнат

Будинок, площею 300 кв. метрів і прибудинковою земельною ділянкою на 15 соток розташований у спальному новому районі Нижньої Апші. У новобудові є 10 кімнат. Із фото видно, що там лише зведені стіни.

В оголошенні вказано, що поруч з будинком є асфальтована дорога, магазин, автомийка і заправка. Вартість цього дому - 70 000 доларів.

Будинок у Нижній Апші (фото: М2 Вomber)

Двоповерховий будинок на 150 кв. метрів

Двоповерховий будинок і літню кухню продають за 39 000 доларів. Власник зазначає, що будинок дуже просторий, кімнати великі. На першому поверсі 3 кімнати, на другому - 4, і ще 3 кімнати - у літній кухні.

Будинок з цегли, тріщин нема. Є гараж, підвал та дровітня. У будинку є піч на дрова. Двір залитий бетоном. Біля дому є виноградник.

Будинок у Нижній Апші (фото: М2 Вomber)

Новобудова на 8 кімнат

Новобудову на 300 кв. м продають за 49 000 доларів. В оголошенні вказано, що на першому поверсі є декілька житлових кімнат з ремонтом. Є світло, вода та опалення на дрова.

У будинку великі кімнати, є можливість доробити ремонт на власний смак. Поряд із домом сад і велика земельна ділянка, огороджена парканом. Під‘їзд до будинку асфальтований.

Будинок у Нижній Апші (фото: М2 Вomber)

Триповерховий будинок на 300 кв. метрів

Триповерховий будинок із 11-ма просторими кімнатами, загальною площею в 300 кв. метрів продають за 47 000 доларів. У будинку встановлені пластикові вікна, а також міжкімнатні двері і паркетна підлога. Є балкон і тераса.

Поряд розташована земельна ділянка на 25 соток, огороджена кованим парканом. До будинку підведена вода та електрика. Є котел і парове опалення.

На території є ще літний будинок із 3 житловими кімнатами, туалетом та окремою котельнею.

Будинок у Нижній Апші (фото: М2 Вomber)