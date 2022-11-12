Как выглядит сейчас самое богатое село Украины, где каждый дом - дворец: впечатляющие фото
Самым богатым населенным пунктом Украины считают село Нижняя Апша в Закарпатской области, расположенное за два километра до границы с Румынией. Поселение прославилось огромным количеством богатых поместий, поражающих масштабами и роскошью.
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Что известно про Нижнюю Апшу
Имения в Нижней Апше начали строить в 1980-х годах. Тогда украинские румыны массово отправлялись на заработки за границу. А первый капитал они заработали в начале 90-х, торгуя спиртом. За ним в деревню приезжали со всей Украины и сотнями литров вывозили за границу.
Сами же крестьяне уверяют, что заработали состояние на продаже семян подсолнечника.
В Нижней Апше практически нет одноэтажных домов. Самые маленькие дома насчитывают по 10-15 комнат, самые большие - по 30-40. А есть и настоящие дворцы из 60 комнатами. Во дворах хозяева обустраивают оранжереи, бассейны, а в домах - несколько спален и гостиных, бани и сауны.
Местные жители руководствуются правилом: "Мой дом должен быть хоть на один кирпич выше соседского".
Однако, чтобы построить и содержать такие дома, нужно много денег. Поэтому значительная часть крестьян много времени проводит на заработках в Европе, а свои дома сдают туристам или новым жителям села.
Поскольку такие большие дома-дворцы очень дорого отапливать зимой, владельцы живут только в одной-двух комнатах, а остальные держат закрытыми. Нередко случается, что семья остается жить в старом доме во дворе, а в новом шикарном поместье принимают только гостей.
Дом в Нижней Апше (Фото: facebook/Андрей Черченко)
Дом в Нижней Апше (Фото: facebook.com/Tourinform.org.ua)
Дом в Нижней Апше (Фото: facebook/ Андрей Черченко)
Дом в Нижней Апше (Фото: facebook/Светлана Сидорович)
Дом в Нижней Апше (Фото: facebook/Светлана Сидорович)
Дом в Нижней Апше (Фото: facebook.com/guculka)
В селе Нижняя Апша почти каждый дом - дворец (Фото: facebook.com/guculka)
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