Как выглядит сейчас самое богатое село Украины, где каждый дом - дворец: впечатляющие фото

Самым богатым населенным пунктом Украины считают село Нижняя Апша в Закарпатской области, расположенное за два километра до границы с Румынией. Поселение прославилось огромным количеством богатых поместий, поражающих масштабами и роскошью.

Как выглядит сегодня богатейшее село Украины - смотрите в фотогалереи на Styler.

Что известно про Нижнюю Апшу

Имения в Нижней Апше начали строить в 1980-х годах. Тогда украинские румыны массово отправлялись на заработки за границу. А первый капитал они заработали в начале 90-х, торгуя спиртом. За ним в деревню приезжали со всей Украины и сотнями литров вывозили за границу.

Сами же крестьяне уверяют, что заработали состояние на продаже семян подсолнечника.

В Нижней Апше практически нет одноэтажных домов. Самые маленькие дома насчитывают по 10-15 комнат, самые большие - по 30-40. А есть и настоящие дворцы из 60 комнатами. Во дворах хозяева обустраивают оранжереи, бассейны, а в домах - несколько спален и гостиных, бани и сауны.

Местные жители руководствуются правилом: "Мой дом должен быть хоть на один кирпич выше соседского".

Однако, чтобы построить и содержать такие дома, нужно много денег. Поэтому значительная часть крестьян много времени проводит на заработках в Европе, а свои дома сдают туристам или новым жителям села.

Поскольку такие большие дома-дворцы очень дорого отапливать зимой, владельцы живут только в одной-двух комнатах, а остальные держат закрытыми. Нередко случается, что семья остается жить в старом доме во дворе, а в новом шикарном поместье принимают только гостей.

Дом в Нижней Апше (Фото: facebook/Андрей Черченко)

Дом в Нижней Апше​​​​​​​ (Фото: facebook.com/Tourinform.org.ua)

Дом в Нижней Апше​​​​​​​ (Фото: facebook/ Андрей Черченко)

Дом в Нижней Апше​​​​​​​ (Фото: facebook/Светлана Сидорович)

Дом в Нижней Апше​​​​​​​ (Фото: facebook/Светлана Сидорович)

Дом в Нижней Апше​​​​​​​ (Фото: facebook.com/guculka)

В селе Нижняя Апша почти каждый дом - дворец (Фото: facebook.com/guculka)