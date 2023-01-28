Сколько может храниться чеснок, и есть ли у него срок годности

Чеснок - одна из самых популярных приправ в мире, и большинство из нас использует его почти каждый раз, когда готовит.
Сколько он может храниться дома, и есть ли у него срок годности, рассказали в FoodNetwork.
Срок годности чеснока во многом зависит от того, где вы его храните. Чем меньше вы разбиваете луковицу, тем дольше она хранится.
Целые луковицы чеснока хранятся от 3 до 6 месяцев при правильном хранении вдали от тепла и влаги. Сохраняйте слои на луковицах неповрежденными и они будут лежать дольше.
Неочищенные зубчики чеснока, оставленные в оболочке, хранятся около 3 недель. Оставьте как можно больше шелухи на зубчиках, чтобы защитить их от влаги.
Целые очищенные зубчики чеснока должны храниться в холодильнике около недели.
Луковицы чеснока должны иметь пухлые твердые зубчики, плотно покрытые белой или пурпурной шелухой. Не обращайте внимания, если вы видите сморщенную и коричневую шелуху, или если зубчики мягкие при нажатии. Зеленые ростки на верхушке луковицы являются признаком неправильного хранения, поэтому избегайте такого чеснока.
После очистки зубчики должны быть тугими и белыми или цвета слоновой кости; коричневые пятна или кашицеобразные пятна являются признаком брака и ухудшения вкуса.
Хотя это случается редко, испорченный чеснок может вызвать у вас заболевание. Чеснок может содержать вызывающие ботулизм споры, которые при определенных условиях могут стать активными.
Несмотря на низкий риск, лучше выбрасывать чеснок с признаками порчи.
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