Сколько должен работать учитель в Украине, чтобы купить iPhone 15

Цены на товары и услуги в Украине стремительно растут, тогда как заработная плата у многих граждан, в том числе и у работников образования, остается на довоенном уровне.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, сколько учителю нужно работать и экономить, чтобы купить iPhone 15 базовой комплектации.

Зарплаты украинских учителей

Средняя зарплата учителей в Украине состоит из базовой ставки и ряда надбавок и премий.

Надбавки прилагаются к основному должностному окладу педагогических работников и могут быть:

за выслугу лет

за престижность труда

за добросовестный труд

на оздоровление (при предоставлении ежегодного основного отпуска)

за классное руководство

за проверку тетрадей и работ (по иностранному языку, технической механике (конструированию) и чертежу - 10%, по математике - 15%, по языку и литературе - 20%)

другие доплаты (могут зависеть от повышения, типа заведения, заведования кабинетами коллективов и т.п.)

Кроме того, на повышение зарплаты в размере 10-15% (от должностного оклада) имеют право учителя, получившие те или иные педагогические звания (старший учитель, педагог-организатор-методист, преподаватель-методист, мастер производственного обучения І категории и т.п.).

Сегодня, согласно данным МОН, зарплаты учителей заведений общего среднего образования (без доплат) из расчета 18 часов в неделю таковы:

молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 5 699 грн

учитель І категории - 6 567 грн

учитель высшей категории - 7 001 грн

директор заведения ЗСО - 8 679 грн

Средние зарплаты (с доплатами) из расчета 18 часов в неделю могут составлять:

молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 10 574 грн

учитель І категории - 12 906 грн

учитель высшей категории - 13 759 грн

директор заведения ЗСО - 16 102 грн

Удается ли экономить

В рамках iForum 2023 директор по развитию бизнеса консалтинговой компании "Кантар Украина" Кирилл Ежов рассказал об одном из актуальных исследований. Его результаты показали, что после полномасштабного вторжения РФ более половины украинцев (54%) прибегают к потребительским ограничениям и сокращению расходов.

Только треть жителей Украины могут позволить себе купить новую одежду, и только каждому седьмому хватает бюджета на новый телефон.

Сколько нужно работать, чтобы хватило на iPhone 15

Предполагая, что учителям экономить хоть и немного, но все же удается, попытаемся вывести приближенную к реальности сумму.

При расчете будем исходить из того, что средняя зарплата педагога высшей категории (с доплатами) - 13 759 грн.

Воспользуемся методом распределения бюджета по правилу "50/30/20":

50% бюджета - на основные нужды

30% - на личные расходы

20% - на сбережения

Это приблизит нас к ситуации, когда человек хочет накопить сумму для совершения большой покупки (в нашем случае - iPhone 15), но не может ежемесячно откладывать полный объем зарплаты (ведь кроме сбережений, есть и другие расходы, как коммунальные платежи, еда и т.д.).

Следовательно, 20% от месячной зарплаты учителя в размере 13 759 грн составляет 2 751,8 грн.

Исследовав цены на базовую модель iPhone 15 в интернет-магазинах Украины по состоянию на середину сентября 2023 года, мы видим, что его стоимость - от 43 876 грн.

"Яблочный" смартфон стоит от 43 876 грн (hotline.ua)

Узнав, какую сумму в месяц может (теоретически) сэкономить учитель и стоимость iPhone 15 128GB Black, считаем, сколько педагогу необходимо работать, чтобы приобрести смартфон:

43 876/2 751,8 = 15,94 (округлим до 16 месяцев, или же 1 года и 4 месяцев).

В итоге получаем ответ на наш вопрос: чтобы купить iPhone 15 стоимостью 43 876 грн среднестатистическому учителю высшей категории в Украине придется откладывать по 20% своей зарплаты в течение 16 месяцев.