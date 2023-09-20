Скільки має працювати вчитель в Україні, щоб купити iPhone 15

Ціни на товари й послуги в Україні стрімко зростають, тоді як заробітня платня у багатьох громадян, зокрема й в освітян, залишається та довоєнному рівні.

РБК-Україна (проект Styler) розібралось, скільки вчителю потрібно працювати й заощаджувати, щоб купити iPhone 15 базової комплектації.

Зарплати українських вчителів

Середня зарплата вчителів в Україні складається з базової ставки та низки надбавок і премій.

Надбавки додаються до основного посадового окладу педагогічних працівників і можуть бути:

за вислугу років

за престижність праці

за сумлінну працю

на оздоровлення (при наданні щорічної основної відпустки)

за класне керівництво

за перевірку зошитів і робіт (з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення - 10%, з математики - 15%, з мови та літератури - 20%)

інші доплати (можуть залежати від підвищення, типу закладу, завідування кабінетами колективів тощо)

Крім того, на підвищення зарплати у розмірі 10-15% (від посадового окладу) мають право вчителі, які отримали ті чи інші педагогічні звання (старший вчитель, педагог-організатор-методист, викладач-методист, майстер виробничого навчання І категорії тощо).

Сьогодні, згідно з даними МОН, зарплати вчителів закладів загальної середньої освіти (без доплат) з розрахунку 18 годин на тиждень такі:

молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 5 699 грн

вчитель І категорії - 6 567 грн

вчитель вищої категорії - 7 001 грн

директор закладу ЗСО - 8 679 грн

Середні зарплати (з доплатами) з розрахунку 18 годин на тиждень можуть становити:

молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 10 574 грн

вчитель І категорії - 12 906 грн

вчитель вищої категорії - 13 759 грн

директор закладу ЗСО - 16 102 грн

Чи вдається заощаджувати

В межах iForum 2023 директор із розвитку бізнесу консалтингової компанії "Кантар Україна" Кирило Єжов розповів про одне з актуальних досліджень. Його результати показали, що після повномасштабного вторгнення РФ понад половина українців (54%) вдаються до споживчих обмежень і скорочення витрат.

Лише третина мешканців України може дозволити собі купити новий одяг, і тільки кожному сьомому вистачає бюджету на новий телефон.

Скільки треба працювати, щоб вистачило на iPhone 15

Припускаючи, що вчителям заощаджувати хоча й небагато, але все ж таки вдається, спробуємо вивести наближену до реальності суму.

Під час розрахунку будемо виходити з того, що середня зарплата педагога вищої категорії (з доплатами) - 13 759 грн.

Скористаємось методом розподілу бюджету за правилом "50/30/20":

50% бюджету - на основні потреби

30% - на особисті витрати

20% - на заощадження

Це наблизить нас до ситуації, коли людина хоче накопичити суму для здійснення великої покупки (в нашому випадку - iPhone 15), але не може щомісяця відкладати повний обсяг зарплати (адже крім заощаджень, є й інші витрати, як-от комунальні платежі, їжа тощо).

Отже, 20% від місячної зарплати вчителя в розмірі 13 759 грн становить 2 751,8 грн.

Дослідивши ціни на базову модель iPhone 15 у інтернет-магазинах України станом на середину вересня 2023 року, бачимо, що його вартість - від 43 876 грн.

"Яблучний" смартфон коштує від 43 876 грн (hotline.ua)

Дізнавшись, яку суму на місяць може (теоретично) заощадити вчитель і вартість iPhone 15 128GB Black, рахуємо, скільки педагогу необхідно працювати, щоб придбати смартфон:

43 876 / 2 751,8 = 15,94 (округлимо до 16 місяців, або ж 1 року і 4 місяців).

У підсумку отримуємо відповідь на наше запитання: щоб купити iPhone 15 вартістю 43 876 грн, середньостатистичному вчителю вищої категорії в Україні доведеться відкладати по 20% своєї зарплати впродовж 16 місяців.