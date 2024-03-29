Сколько стоит собрать FPV-дрон дома: цены на детали вас точно удивят

Сколько стоит собрать FPV-дрон дома

По словам Геннадия, средняя стоимость его дронов составляет до 10 000 гривен. Это примерно 200 долларов за устройство без батарейки и 240 долларов - с ней.

Однако на такую относительно невысокую цену дрона влияет весомый фактор.

"Это, в том числе потому, что у меня есть бюджет покупать детали не тогда, когда они мне нужны, а тогда, когда они дешевые. Я жду купоны, акции, распродажи. Когда деталь дешевая, я ее закупаю. Ко мне постоянно куча всего плывет. Если бы я собирал один дрон, и все, это было бы гораздо дороже. А если покупать оптом, получается дешевле", - объясняет Геннадий.

Он добавляет, что самая дорогая деталь - это видеопередатчик. Он получает видео с камеры и передает в очки оператора БПЛА.

Цены на детали для дронов

По данным OLX, дешевле обойдутся пропеллеры и антенна - примерно 200 и 499 гривен соответственно. Медианная цена корпуса - 990 гривен.

Электроника будет стоить дороже:

камера - 1 400 гривен

моторы - 1 725 гривен за штуку, а их необходимо по меньшей мере четыре

контроллер - 4 300 гривен

видеопередатчик - 2 500 гривен

аккумулятор - 2 450 гривен

Также для FPV-дронов требуются зарядные устройства для зарядки аккумулятора со средней стоимостью 2 025 гривен за штуку. Специальные очки для управления дроном стоят ориентировочно 16 100 гривен.

Но если не учитывать две последние детали, то средняя стоимость дрона составляет более 19 800 гривен.

Сколько времени нужно на один дрон

"Если все подсчитать, то на один дрон от начала до конца уйдет около двух часов вместе с прошивкой", - говорит волонтер.

Но в целом сборка дрона является постепенным процессом, ведь не все детали приезжают одновременно.

Так, к примеру, Геннадий заказал камеры. Когда они приедут, он их разберет, заменит нужные провода, все соединит и положит ждать. Так будет происходить с каждой новой составляющей.

А вот когда все детали будут готовы к работе, нужно всего полчаса, чтобы все установить на свои места.