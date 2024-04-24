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Сколько стоит короткий тренч Тины Кароль из клипа (видео, фото)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль уже неоднократно удивляла поклонников ценами на свои луга, которые действительно привлекают к себе внимание.

О том, сколько стоит короткий тренч певицы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост поклонницы артстки.

Сколько стоит тренч Тины Кароль

Тина показала в своем Instagram видео, где она поет песню "Троянди" в трендовом образе. Женщина решила надеть джинсы, белые носки, обула модные лоферы, а также надела белую футболку и короткий бежевый тренч.

В этом образе певица не только показала видео для песни, но и продемонстрировала модную фотосессию на кловском переходе.

Тина Кароль в модном тренче (фото: instagram.com/tina_karol)

"Каждое дыхание, сердце сводит от весенней красоты Киева. Какое место твое любимое в твоем городе и почему? Буду наведываться туда, расскажи. На фото: Переход на Кловской. Здесь все о гармонии и аутентичности сквозь года. Единственный такой в мире. Очень атмосферный ", - подписала кадры Тина.

А вот ее поклонница решила разобраться в вопросе стоимости этого модного тренча артистки.

Скриншот

Фанатка Тины, которая всегда разбирающая стоимость ее луков, выяснила, что брендом тренча является S 24' BlastOutStudio. И стоит такая модная вещь - 9 тысяч 100 гривен.

Нельзя не сказать, что в этом образе украинская поп-дива выглядит очень современно и стильно.

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