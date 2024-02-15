Сколько стоит голубое платье, как у Тины Кароль: цена вас шокирует

Сколько стоит голубое платье, как у Тины Кароль

Тина Кароль любит поражать и в последнее время ей это удается, поскольку образы поп-дивы стали настолько откровенными и элегантными, что ею просто увлечены тысячи женщин и мужчин.

Поскольку певица очень усердно начала заниматься своей фигурой, а в этом ей помогает йога, ее тело стало очень подтянутым и красивым и сейчас Тина позволяет себе носить такие откровенные образы, как никогда раньше.

Кроме самих луков Кароль, очень удивляет их цена, посколькудовольно часто они стоят невероятных денег. И это уже было неоднократно подтверждено поклонницей артистки, которая следит за ее гардеробом.

На днях женщина зажгла очень красивое голубое платье, в котором снималась для шоу "Я люблю Украину". Артистка на этот раз выбрала невероятное платье от бренда Herve Leger. Как известно, это французский производитель, обладающий высоким ценником.

Платье Тины Кароль по высокой цене (фото: instagram.com/_natali_tn_)

Например, платье, которое на Тине, стоит 71 тысячу 900 гривен. Это очень высокий ценник, но стоит заметить, что у каждого разные возможности и представления о "дорого" и "дешево".

Однако эта вещь действительно смотрится очень достойно, видно, что это высокое качество. К тому же она подчеркивает фигуру Кароль и позволяет показать свои старания.