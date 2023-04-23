Сколько придется работать, чтобы окупилось высшее образование: исследование

Сколько нужно работать, чтобы покрыть затраты на обучение

При исследовании не учитывались деньги, потраченные на жилье, питание, проезд и развлечения. В рамках эксперимента работник "расходовал" зарплату только на выплаты за обучение.

Для подсчета среднюю стоимость обучения по определенной специальности делили на среднюю зарплату по профессии и получали ориентировочное время окупаемости.

К примеру, стоимость обучения на бакалаврате по специальности "Право" в Киеве составляет 177 368 грн. Средняя зарплата юриста в Киеве - 19 000 грн в месяц.

Итак, время, за которое можно возместить затраты на обучение, рассчитывают по формуле - стоимость обучения/заработную плату = время окупаемости. Например, 177368/19000 = 10 месяцев.

Это значит, что если выпускник сможет найти работу в области права в Киеве, то он возместит расходы на обучение менее чем через год после получения диплома, ориентировочно - за 10 месяцев.

Однако учитывая рыночные реалии и индивидуальные возможности каждого выпускника, время окупаемости может отличаться от расчета.

За сколько месяцев можно отработать стоимость обучения (скриншот по исследованию)

Какая стоимость обучения и какая зарплата в разных городах

Киев

Право - обучение 177 368 грн/зарплата 19 000 грн = 10 месяцев;

Компьютерные науки - обучение 147 184 грн/зарплата 22 000 грн = 7 месяцев;

Филология - обучение 163 128 грн/зарплата 18 000 грн = 10 месяцев;

Менеджмент - обучение 142 240 грн/зарплата 20 000 грн = 8 месяцев;

Психология - обучение 126 944 грн/зарплата 13 000 грн = 10 месяцев.

Харьков

Право - обучение 101 100 грн/зарплата 12 000 грн = 9 месяцев;

Компьютерные науки - обучение 105 520 грн/зарплата 17 000 грн = 7 месяцев;

Филология - обучение 96 776 грн/зарплата 14 000 грн = 7 месяцев;

Менеджмент - обучение 101 256 грн/зарплата 15 000 грн = 7 месяцев;

Психология - обучение 109 570 грн/зарплата 18 000 грн = 7 месяцев.

Львов

Право - обучение 122 820 грн/зарплата 12 000 грн = 11 месяцев;

Компьютерные науки - обучение 125 937 грн/зарплата 20 000 грн = 7 месяцев;

Филология - обучение 149 430 грн/зарплата 15 000 грн = 10 месяцев;

Менеджмент - обучение 92 299 грн/зарплата 18 000 грн = 6 месяцев;

Психология - обучение 122 820 грн/зарплата 12 000 грн = 11 месяцев.

Днепр

Право - обучение 102 000 грн/зарплата 17 000 грн = 6 месяцев;

Компьютерные науки - обучение 88 032 грн/зарплата 20 000 грн = 5 месяцев;

Филология - обучение 86 082 грн/зарплата 15 000 грн = 6 месяцев;

Менеджмент - обучение 86 082 грн/зарплата 17 000 грн = 6 месяцев;

Психология - обучение 92 533 грн/зарплата 10 000 грн = 10 месяцев.

Одесса

Право - обучение 112 320 грн/зарплата 15 000 грн = 8 месяцев;

Компьютерные науки - обучение 111 810 грн/зарплата 18 000 грн = 7 месяцев;

Филология - обучение 96 776 грн/зарплата 14 000 грн = 7 месяцев;

Менеджмент - обучение 101 256 грн/зарплата 15 000 грн = 7 месяцев;

Психология - обучение 109 570 грн/зарплата 18 000 грн = 7 месяцев.





За сколько времени окупятся разные специальности (скриншот)

Подсчет показывает, что список "окупаемых" специальностей возглавляют "Менеджмент" и "Компьютерные науки", стоимость овладения которыми в Украине можно выплатить в среднем за 7 месяцев.

Самое дорогое образование в разрезе окупаемости оказалось в Киеве. В среднем, киевским выпускникам нужно отработать 9 месяцев, чтобы покрыть стоимость обучения.