Сколько дополнительных лет могут принести разные виды спорта

В исследовании приняли участие 80306 британцев, которые показали, что велоспорт, плавание, футбол и ракетные игры ассоциированы с увеличением продолжительности жизни от 3,7 до 9,7 лет. А вот занятия в спортзале и бег не обладают таким действенным эффектом.

Конечно, они помогут вам чувствовать себя здоровее и сохранить красивую фигуру и это однозначно лучше, чем сидячий образ жизни.

Это исследование касается людей, более 5 лет занимающихся одним из любительских видов спорта, примерно по 150 минут в неделю. Вы можете заметить, что, например, большой теннис прибавляет 9,7 лет жизни, а бадминтон - 6,2 года.

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Может казаться, что теннис, это "дорогой" вид спорта и он только для состоятельных людей, в то время как бег доступен всем, и потому это исследование не совсем объективно. Но это не так, ученые, проводившие исследования, учли этот факт и поэтому выбрали участников с одинаковым доходом и социальными показателями.

Поэтому можно утверждать, что не финансовые возможности влияют на показатели, а именно вид спорта, избранный этими людьми. Хотя, конечно, есть и еще какие-то факторы, которые не были исследованы.

Кроме того, исследование показало, что ходьба, упражнения на мышечную силу и йога помогают снизить общий риск смерти. Большинство профессий современности предполагают сидячий образ жизни, здесь, собственно, и возникают проблемы.

Если вы не можете себе финансово позволить заниматься в спортзале или пойти на плавание или просто не имеете на это времени, то ходьба - это универсальный способ, который поможет вам чувствовать себя лучше.

Сколько лет жизни добавляют разные виды спорта (фото: Freepik)

Но ведь если ваша прогулка - это лишь дорогая "дом-машина - работа", то стоит это исправлять. Например, однажды пойти на работу пешком, потому что такой способ "активностей" точно не прибавит вам лет жизни.

Однако мы сейчас не говорим о профессиональном спорте, потому что там все значительно сложнее и есть другие факторы, которые могут влиять на здоровье. Именно поэтому этот аспект нужно обсуждать отдельно

Следует отметить, что это не "ТОП-9 видов спорта, которые продлевают жизнь" - это список занятий, которые смогли исследовать.