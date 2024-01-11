За сколько дней можно купить билет на поезд и как не упустить старт продажи

Укрзализныця остается самым доступным средством для перемещения по стране и даже за границу. Из-за ажиотажа, особенно по праздникам, на некоторые направления трудно купить билеты, поэтому приходится отслеживать старт их продажи.

О том, сколько дней начинают продавать билеты на поезда, РБК-Украина (проект Styler) узнала на горячей линии Укрзализныци.

За сколько дней можно купить билет на поезд

Оформление проездных документов, в том числе электронных, производится за 20 дней до отправления поезда. Это правило распространяется и на категории "Региональный поезд".

"Продажа билетов стартует за 20 суток до отправления. Обычно, билеты появляются в 8.00. А на международный поезд номер 67 "Киев-Варшава" - в 9.00. К сожалению, пока нет специального уведомления в приложении Укрзализныци о начале продажи билетов на конкретное направление, но компания над этим работает", - объяснили на горячей линии Укрзализныци.

Поэтому для того, чтобы не упустить билет, особенно если он на популярное направление или дату (например, на Пасху или другие большие праздники, когда украинцы много путешествуют), стоит заранее высчитать, когда начинается продажа и установить на эту дату специальное напоминание на смартфоне.

Напомним, что ранее билеты можно купить за 45-0 суток (на отдельные поезда 60 суток и 30 суток) в зависимости от направления. Сейчас внесли изменения, потому что из-за войны трудно планировать маршруты на большие временные интервалы.

Где можно купить билет на поезд в Укрзализныце

Купить билет на поезд можно несколькими способами:

на вокзале

на официальном сайте национального перевозчика

через мобильное приложение Укрзализныця (для Android и iOS)

через Приват24

Добавим, что даже если вам не удалось поймать билет на конкретную дату, то следует регулярно мониторить сайт Укрзализныци, поскольку нередко пассажиры сдают билеты, или же компания добавляет вагоны, когда видит повышенный спрос на билеты.

Также, если билетов на прямые поезда нет, следует рассмотреть варианты "с пересадкой". На сайте Укрзализныци есть соответствующая опция.