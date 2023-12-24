ua en ru
Вс, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как военному купить билет на поезд, если их уже раскупили: инструкция

Украина, Воскресенье 24 декабря 2023 11:22
UA EN RU
Как военному купить билет на поезд, если их уже раскупили: инструкция "УЗ" запустила дополнительную услугу для военных (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

"Укрзализныця" разработала механизм, по которому военные могут приобрести билет на поезд, даже если их уже раскупили.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Укрзализныци" рассказывает, как это сделать и что для этого нужно.

Как военному купить билет на поезд

Для того чтобы приобрести билет на поезд, где все уже раскупили, военнослужащему нужно забронировать билеты онлайн на специальном портале.

Там нужно оставить заявку с указанными данными, чтобы для военного могли подобрать соответствующее предложение.

Оставлять заявку на портале можно не позднее чем за шесть часов до отправки поезда. А выкупить билет в кассе - не позже чем за один час до его отправления.

Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов. Они предусматривают маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий, и в обратном направлении.

В одном заказе может быть до четырех билетов.

Статус заявки сотрудники железной дороги будут сообщать на указанную электронную почту.

Как военному купить билет на поезд, если их уже раскупили: инструкция

Скриншот

Какие категории военнослужащих могут оформить заказ билетов

Оформить заказ билетов по отдельному бронированию могут все действующие военнослужащие Украины.

Выкуп билета в кассе по коду заказа возможен только после предъявления кассиру действительного военного билета или удостоверения офицера.

Можно ли использовать произвольные ФИО, чтобы не оставлять подлинные данные военнослужащего

Можно. Однако при оформлении билета в кассе следует назвать подлинные данные пассажира, и они должны совпадать с данными, указанными в военном билете или удостоверении офицера заказчика.

Ранее мы сообщали о том, что известного украинского рэпера и военного обворовали в поезде.

Смотрите также, как выглядят двухэтажные поезда "Укрзализныци".

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Вооруженные силы Украины Война в Украине