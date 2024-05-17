Будет сочным и ароматным: сколько времени нужно мариновать курицу и мясо для шашлыка

Сколько времени мариновать

Обычно все думают, что чем дольше мариновать мясо, тем лучше. Это не всегда так.

Важно знать, что кислые составляющие маринадов очень быстро превращают даже жесткое мясо в кашевидную субстанцию.

Поэтому важно знать, как долго и в чем именно нужно мариновать разные виды мяса.

Маринады обычно содержат соль, кислоту, жир и ароматические вещества.

Основная роль маринада - это придать вкусу блюду и улучшить текстуру мяса.

Соль помогает удерживать воду, делая мясо влажным. Вместе с другими специями соль работает не больше 30 минут.

Эксперты отметили, что солевой раствор не улучшит текстуру мяса. Потому не стоит долго держать его там.

Кислые маринады

Кислые маринады на основе киви помогают растворить коллаген в красном мясе, делая его мягким и обеспечивая не пересушенный результат.

Однако слишком долгое пребывание мяса в большом количестве кислоты может сделать его жестким или начать расщеплять белки и оно потеряет свою текстуру.

Уксусная кислота считается самой агрессивной для мяса, за ней следует лимонная кислота.

В общем, не нужно заправлять мясо всем, что давно лежит в холодильнике. Маринад нужен для дополнительной сочности, а не для того, чтобы забить вкус мяса. Можно использовать свежие травы, лук и чеснок.

Какой толщины должно быть мясо

Очень большие куски мяса (ребра, свиная лопатка и индейка) маринуют 24 часа.

Большие куски мяса (говяжья и свиная вырезка) маринуются от 6 до 12 часов.

Стейки, свиные отбивные, половинки или четвертинки курицы нужно мариновать от 4 до 8 часов.

Небольшие кусочки мяса (куриная грудка без костей, рыбное филе) мариновать необходимо от 15 минут до 2 часов.

Добавим, что хорошее мясо - большая часть успеха шашлыка. Так что нужно выбирать кусок, подходящий для запекания на углях.

Для шашлыка нужно брать молодое мясо, имеющее достаточное количество жировых прослоек.