Сколько будет украинцев до 2037 года: демограф дал прогнозы

Сколько украинцев будет до 2037 года

По словам Гладуна, исследователи могут сделать демографический прогноз и смоделировать развитие демографической ситуации в начале 2037 года.

Однако назвать точные цифры довольно сложно, ведь состояние значительной информационной неопределенности никуда не делось.

"Экспертным путем мы определяли уровень рождаемости и смертности, также очень критично и с дискуссиями оценивали количество мигрантов. Когда делали прогноз, то первый вопрос, который нужно было определить - сколько будет длиться война. На этот вопрос никто нет реального ответа, но для прогноза это нужно было сделать", - объясняет Гладун.

Для того чтобы сделать приблизительные расчеты, ученые последовали примеру, что война закончится в конце 2024 или начале 2025 года, а численность населения - в пределах границ 1991 года.

"Мы не брали данные Государственной службы статистики, а сделали собственную оценку численности населения, повторюсь, в границах 1991 года и на начало 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения. Мы оценили численность в 42 миллиона, а затем построили прогноз в соответствии с нашими гипотезами, на начало 2037 года, у нас получилось 30,5 миллиона", - объясняет методику Александр.

В результате демографы прогнозируют, что население Украины может сократиться на 11 миллионов, однако это при тех условиях, которые использовали в расчетах. Погрешность возможна на один миллион больше или меньше.

Соотношение мужчин и женщин

На многочисленную разницу влияет то, сколько украинцев вернутся домой из-за границы. Сейчас там находятся вдвое больше женщин, чем мужчины.

"Если в Украину не вернутся женщины, то это в дальнейшем повлияет на половую структуру населения. Другой фактор, который на нее влияет, - это то, что сейчас на фронте гибнет больше мужчин, хотя воюют и женщины. Но следует сказать, что более 95% погибших на фронте - мужчины", - отмечает Гладун.

В то же время, после войны возможны встречные миграционные потоки. То есть часть женщин с детьми вернутся в Украину, а к части женщин на постоянное проживание за границу поедут мужчины.

Также ожидается дифференциация для определенных возрастов. В частности может сократиться количество детей.

"По нашему прогнозу будет очень сильно сокращаться детский контингент, а именно возрастная группа до 14 лет. Она сократится наиболее существенно. И это тоже угроза будущему развитию Украины", - отмечает демограф.

Дело в том, что эти дети через 5-15 лет вступают в репродуктивный возраст, выйдут на рынок труда, но родят еще меньше детей, чем это сейчас.

"С этим может возникнуть достаточно критическая ситуация", - заключает эксперт.