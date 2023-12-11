Демограф сказал, будут ли украинцы массово возвращаться из-за границы

Многие украинцы за границей "боятся даже самим себе признаться, что они не хотят возвращаться на родину". Однако процент тех, кто вернется домой, тоже достаточно значителен.

По словам эксперта, люди "не всегда адекватно оценивают ситуацию, потому что они выходят с сегодняшнего дня".

"Например, получая помощь, они где-то на уровне подсознания думают, что так будет всегда. Соответственно, они заявляют о намерении оставаться в ЕС. Когда изменится ситуация, а рано или поздно помощь, льготы будут отменены, люди будут исходить из сложившейся ситуации" - добавляет он.

При этом демограф отмечает, что не так уж многие украинцы твердо встали на ноги, например, в Европе.

"Процент украинских мигрантов, трудоустроившихся, например, в Европе, не очень велик. И из этих людей часть трудоустроилась на должности, не соответствующие их квалификации. Скажем, тому же менеджеру сейчас работать продавцом как для современного этапа - перебыть - положено. А в долгосрочной перспективе вряд ли это окажется привлекательным", - говорит Позняк.

Также он говорит, что если, к примеру, Польша была привлекательна для наших мигрантов в начале полномасштабного вторжения, "когда многие думали, что через несколько месяцев война закончится, и можно будет вернуться, поэтому держались ближе к границам", то сейчас ситуация несколько изменились.

"В 2023 году, когда речь пошла о том, чтобы искать работу, освоиться в стране пребывания, то знающие или выучившие немецкий, английский задумываются над тем, чтобы переехать в Германию и уже там искать работу... Те, кто знают английский - это США, Канада, Великобритания. Что касается того, чтобы учить язык страны пребывания, то в отношении Чехии, Словакии - не все взрослые мигранты учат язык этих стран", - объясняет он.

Однако в перспективе украинцы за рубежом "будут еще больше укореняться".

"В Украину могут вернуться те, кто имел здесь действительно хорошую работу и кто уверен, что работа найдется. Кто имел в Украине определенный социальный статус, а в ЕС этого нет. Мы отчасти видим этот тренд в 2023 году. Что касается миграции в ЕС, то люди будут выходить из условий и искать лучших. Кто-то закрепится в той же Польше или Чехии. Кто-то переедет. Но понятно, что ограничения по социальной помощи, предоставление жилья будут влиять на миграционное поведение людей", - прогнозирует демограф.